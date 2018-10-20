Москва, 20 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Новые нормы возврата водительского удостоверения после лишения вступают в силу с 20 октября в России. Постановление N 1210 об этом за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Government.ru В ГИБДД

Согласно постановлению, водители, лишённые прав управления автомобилем, могут получить обратно своё водительское удостоверение только после сдачи экзаменов на знание ПДД и уплаты всех штрафов и пошлин. В качестве некоторого послабления водители будут сдавать экзамены по вопросам, касающимся только знаний правил дорожного движения. Вопросы по медицине, ответственности за правонарушения и касающиеся технической части автомобиля из экзамена будут исключены.

Кроме того, водители, лишённые прав, должны будут пройти медицинское освидетельствование. Этот пункт касается теперь всех водителей, а не только отдельных категорий, лишённых прав за нарушение по определённым статьям ПДД.

Также была сделана поправка, касающаяся места возврата водительского удостоверения. Теперь его можно будет получить по месту жительства, даже если водитель был лишён прав далеко от дома. При этом надо будет подать соответствующее заявление в ГИБДД в бумажном или электронном виде не позднее, чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.

Напомним, ранее сообщалось о проекте приказа, согласно которому извещения о штрафах для водителей будут храниться на почте семь дней, а не тридцать, как это было раньше. Проект документа подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.