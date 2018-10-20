Киев, 20 октября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Синод непризнанного Киевского патриархата изменил правила титулования своего предстоятеля, добавив к полной форме титула «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит». Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП теперь звучит так: «Святейший и Блаженнейший (имя) архиепископ и митрополит Киева — матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит».

Зоря добавил, что форму «Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины» имеет сокращенный титул в современном варианте.

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18 октября заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что Русская православная церковь не будет признавать таинств, совершённых украинскими неканоническими церковными структурами.

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