Голливудский актер Брюс Дерн экстренно госпитализирован
Вашингтон, 20 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Известный киноактер Брюс Дерн экстренно госпитализирован, сообщает 20 октября ТАСС.
Gage Skidmore
Брюс Дерн
Во время пробежки актер упал и сломал себе шейку бедра. Актера поместили в больницу для наблюдения.
Агент Дерна подтвердил опасения поклонников артиста, отметив, что перелом представляет серьезную опасность.
Напомним, 82-летний Брюс Дерн известный американский актер, за свою долгую карьеру он снялся в более чем 140 фильмов и сериалов. В настоящее время он работает над картиной Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Ранее предполагалось, что в фильме примет участие Берт Рейнольдс, но актер скончался от сердечного приступа.