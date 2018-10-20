Лондон, 20 октября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Молинью» был разыгран матч 9-го тура высшего чемпионата Англии сезона 2018/19 между командами «Вулверхэмптон» и «Уотфорд», завершившийся уверенной победой гостей.

John Nickolls Стадион «Молинью»

Первый мяч на экваторе первой половины забил 30-летний центральный опорный полузащитник Этьен Капу после передачи Абдулая Дукуре — 0:1. В следующей же атаке Роберто Перейра удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Уотфорд»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 42%/58%

Угловые 7/1

Нарушения правил 19/11

Набрав 16 очков, «Уотфорд» поднялся на 7-ю позицию. «Вулверхэмптон» с 15-ю очками опустился на 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кошта, Жота, Кастро, Моутиньо, Хименес.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Масина, Кэткарт, Фемения, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Деулофеу, Саксесс.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Предупреждения: Невеш — 35, Хьюз — 69, Жота — 74, Беннетт — 90+1.

Голы: Капу 20 — 0:1, Перейра 21 — 0:2.