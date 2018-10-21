Челябинск, 21 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Приём заявок на очередной конкурс «Лидеры России» в разгаре. А финалисты предыдущего добились весомых успехов. Одна из них — управляющий директор департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Ольга Углева. До конкурса она работала генеральным директором автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области». После — вместе с супругом, также финалистом этого конкурса, переехала в Москву и нашла работу в центральном офисе одного из ведущих банков страны.

Kremlin.ru Ольга Углева (справа)

— Сомнений не было. О конкурсе узнала от коллег и решила принять участие. Почему бы и не испытать себя? В процессе конкурса пришёл азарт.

— Впечатления самые позитивные. Шла на конкурс посмотреть не только на себя, на участников, но и в том числе на организацию, поскольку большую часть времени работаю в банковской сфере и, во время учёбы и затем на работе, был опыт участия в различных корпоративных конкурсах.

Было интересно посмотреть, как это в масштабах государства, в масштабах, когда нет привязки к конкретной профессиональной отрасли. Впечатления, конечно, только самые позитивные. Всё на высочайшем уровне.

В части того, что конкурс абсолютно открытый и прозрачный, тоже сомнений никаких нет. Все мы были зашифрованы, как участники, на очных этапах состав команд, когда это были командные задания, на каждом задании менялся, то есть мы постоянно работали с новыми людьми, дважды с одними и теми же не пересекались.

Организаторы создали максимально равные условия. Неважно, в какой сфере ты работаешь, в банке, в педагогике или в медицине, задания были разнообразны и доступны любому человеку с определёнными управленческими навыками.

— Никак не представлялся, вот честно. Задавали этот вопрос тогда ещё представители СМИ, что какую вы цель для себя ставите, что вы планируете? Вот честно, не люблю загадывать.

Важно быть в моменте, быть в команде, получать удовольствие от каждого какого-то испытания и задания. Наверное, основная ценность конкурса, помимо заявленных (наставники, гранты, всё остальное) — основная ценность вне зависимости от того этапа, до которого ты дошёл — это те люди, с которыми тебе удалось познакомиться и пообщаться. В обычной жизни связаться, познакомиться не просто обменявшись визитками, а посмотреть друг на друга в деле, такой возможности нет в силу того, что страна наша огромная, в силу того, что в разных сферах мы работаем. А здесь ты имеешь возможность действительно пообщаться с людьми твоего уровня, а зачастую и более профессиональными в совершенно разных отраслях. Просто так в жизни с большой вероятностью мы никак бы не пересеклись. А сейчас мы на связи, мы общаемся, мы находим общие точки соприкосновения. Это, наверное, не меньшая ценность, чем сама победа и, соответственно, призы и подарки.

— Все 300 финалистов конкурса получили гранты на обучение, также они имеют возможность работать со своими наставниками. Грант я потратила на обучение. Я сейчас обучаюсь в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, у них есть совместно с Лондонским университетом кингстон-программы для бизнес-образования. Обучаюсь по бизнес-направлению. Супруг мой тоже финалист конкурса, мы единственная семейная пара оказались оба в финале, он также обучается, только по направлению госслужбы.

— Да. Я родом из Челябинска, жила и работала всегда там. Теперь я и супруг живём и работаем в Москве. Cфера та же. Одно дело ты растёшь на региональном уровне и уже доросла до определённого потолка, занимала позицию зам. руководителя региона в одном из банков. Сейчас я собственно в головном офисе «Россельхозбанка». Это такой шаг, когда от масштабов региона ты переходишь уже на позицию в центральном офисе одного из крупнейших банков.

— Пожелания удачи и быть в моменте — получать удовольствие от атмосферы, коммуникаций и интересных заданий. Быть в команде!