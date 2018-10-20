Пермь, 20 октября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Большом зале Пермской краевой филармонии пройдет совместный концерт рок-группы TheMatrixx и симфонического оркестра, сообщает 20 октября Rewizor.ru

Марианна Астафурова Пластинка группы The Matrixx

Напомним, известная рок-группа TheMatrixx была создана в 2010 году музыкантами из группы НАИВ и солистом «Агаты Кристи» Глебом Самойловым.

Концерт привлекает своей необычной формой: исполнение популярных песен будет сопровождаться театральными действиями и оркестровой аранжировкой, создавая фактически новый жанр.