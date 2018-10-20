Санкт-Петербург, 20 октября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В общегородском осеннем субботнике в Санкт-Петербурге 20 октября приняли участие 219 тысяч человек. Такие цифры опубликовал городской комитет по благоустройству. Они оказались существенно ниже тех, что были по итогам весеннего субботника 2018 года — тогда убрать город после зимы вышли 237 тысяч петербуржцев. Однако, если сравнить с числом участников осеннего субботника 2017 года, то сегодня на улицы Северной столицы вышло на 9 тысяч человек больше.

Gov.spb.ru Александр Беглов на субботнике

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, побывавший утром в спальных районах города, определенная активность на субботнике была заметна лишь у административных зданий, зданий образовательных, социальных и медицинских учреждений, в местах расположения различных мемориалов и памятников. В то же время в обычных дворах многоквартирных домов Петербурга субботник практически не ощущался: утреннюю уборку территории проводили дворники. Вероятно, многие жители предпочли провести этот уже прохладный, но все равно погожий день за городом или в местах массовых гуляний.

По данным Смольного, в уборке города участвовали более 83 тысяч работников предприятий и организаций, более семи тысяч госслужащих, около 76 тысяч школьников, 16 тысяч студентов, 10 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов. К субботнику также присоединились 17 тысяч активистов общественных организаций и 16 тысяч жителей, не входящих в какие-либо объединения.

Лидерами по количеству участников осеннего Дня благоустройства стали Московский, Фрунзенский, Приморский, Калининский и Невский районы. В этот день в городе высадили более 1000 деревьев и 30 тысяч тюльпанов.

Одно из деревьев посадил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. На Пискаревском мемориальном кладбище он высадил ель, а также убирал листья с братских захоронений вместе с представителями государственных, военных, религиозных, общественных ветеранских и молодежных организаций, объединений блокадников и школьниками Петербурга.