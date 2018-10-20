Калуга, 20 октября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Калуге на территории Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, в рамках благоустройства общественного пространства, будет установлена скульптурная композиция Вадима Космачёва под рабочим названием «Орбиты планет». Об этом шёл разговор на заседании архитектурный совета при губернаторе Калужской области, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Фото Анны Кодочиговой. Скульптурная композиция «Орбиты планет»

На заседании был одобрена концепция проекта благоустройства территории музея истории космонавтики, разработанная Вадимом Космачёвым. Участник встречи выбрали её таким образом, чтобы создать поле притяжения внутри пространства и стать связующим элементом между всеми архитектурными и экспозиционными компонентами окружающей среды.

Скульптура «Орбиты планет» визуально и пластически соединит музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и Инновационный культурный центр. В высоту сооружение будет около 8 метров, а её элементы изготовят из нержавеющей стали. При изменении естественного освещения сама скульптура будет изменять цвет за счёт отражающих свойств материала. Центральные элементы «Орбиты планет» сделают полуподвижными. На ветру они будут вращаться, и отбрасывать блики.

По перпендикулярной оси скульптурная композиция связывает парк с панорамой на водохранилище. Структура разработана так, чтобы идеально гармонировать с архитектурными формами музея, отвечая, в то же время, масштабу открытого пространства. Представленная концепция проекта благоустройства территории была одобрена членами архитектурного совета.

Напомним, Вадим Иванович Космачёв (родился 4 ноября 1938 года в Калуге) — советский, а впоследствии австрийский и немецкий скульптор, график и живописец. На рубеже 1960 — 1970-х Космачёв стал одним из главных проводников модернизма в советской монументальной пластике. В 1979 году Космачёв покинул СССР. Его работы немецкого и австрийского периода демонстрируют развитие от жестких геометрических форм индустриального модернизма к пониманию скульптуры как «живой» органической формы, способной меняться в зависимости от множества факторов: смены климата, источника энергии и зрительских реакций. В настоящее время, скульптуры Вадима Космачёва стоят в Граце, Рице, Кёльне, Майнце и Мюнстере.