Луганск, 20 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил Украины (ВСУ), которые находятся в радиусе 30 км у линии соприкосновения в Донбассе, готовы сбивать вооруженные силы (ВС) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Mil.gov.ua Су-25. Украина

«Мы (ВС ЛНР) имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения», — заявил Марочко.

По его словам, своим правом в ЛНР готовы воспользоваться для защиты мирных жителей республики. При этом он напомнил, что использование боевой авиации в зоне конфликта является нарушением достигнутых в Минске договоренностей.

По его словам, в ЛНР надеются на благоразумие Киева в данном вопросе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 октября 2018 г. официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил в Донбасс порядка 20 иностранных наемников.

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