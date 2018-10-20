Гатчина, Ленинградская область, 20 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Завершены работы по разбору обрушившихся конструкций на месте взрыва на территории завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны вблизи города Гатчина Ленинградской области.

47.mchs.gov.ru Здание завода «Авангард» в Гатчине, пострадавшее при взрыве

Количество жертв и пострадавших в результате взрыва на предприятии, где изготавливали пиротехнику, осталось прежним: четыре человека погибли, семь человек получили ранения и травмы.

«В настоящий момент в медицинских учреждения находятся два человека», — сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В разборе завалов и ликвидации последствий ЧП участвовало 224 человека и 66 единиц техники.

Чтобы оценить состояние заводского здания, поврежденного мощным взрывом 19 октября, будет задействован комплекс «Струна», который показывает состояние несущих конструкций и наличие угрозы обрушения.

По данным администрации Ленинградской области, организован обход близлежащих к месту ЧП домов для фиксации повреждений, которые должны быть компенсированы страховщиками и виновниками взрыва.

Напомним, взрыв произошел около 16:30 19 октября 2018 года, вызвав частичное обрушение конструкций здания завода «Авангард». Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Задержан главный инженер предприятия. По версии следствия, он допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ, в результате чего была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, и произошел взрыв.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства Следственного управления СК России по Ленобласти.