Краснодар, 20 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Финал XVII Всероссийского телевизионного фестиваля «ТЭФИ-регион» стартовал сегодня, 20 октября, в Краснодаре. Об этом сообщает новостной портал Краснодарские известия.

N1s2.starhit.ru Статуэтка ТЭФИ

Конкурс проводится по двум основным направлениям: «Информационное телевещание» (8 номинаций) и «Просветительское и развлекательное телевещание» (12 номинаций). На конкурс была отобрана 481 работа из 550 поступивших.

Традиционно в рамках фестиваля будет проведено множество мероприятий. Это мастер-классы, фестиваль уличного кино, круглые столы, презентации и многое другое.

В Краснодаре фестиваль продлится с 20 по 23 октября. Церемония награждени состоится 22 октября в Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.

Напомним, что Всероссийский конкурс «ТЭФИ-регион» проводится в России с 2001 года. По правилам конкурса, принять участие в нём могут только региональные телекомпании. Финальные мероприятия проводились во многих городах России. В этом году свои работы представят 152 телекомпании из 83 населённых пунктов страны. По количеству работ от телекомпаний из одного города на XVII фестивале лидирует Санкт-Петербург: от города в конкурсе примут участие 37 работ.