Краснодар, 20 октября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Азовском море на месте падения учебного самолета Л-39 Минобороны России обнаружили фрагменты тела. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Самолёт падает в море

«Два фрагмента тела обнаружены (в Азовском море)», — сказал источник.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Краснодарском крае во время планового полёта потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Л-39. Воздушное судно рухнуло в воду у станицы Должанская, однако пилотам удалось катапультироваться.

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