Луганск, 20 октября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Три единицы БМП и 30 человек личного состава были переброшены вооружёнными силами Украины (ВСУ) в посёлок Трёхизбёнка, возле линии соприкосновения в Донбассе, сообщил 20 октября на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам Марочко, в данный момент на территориях, подконтрольных Украине, происходит ротация войск. При этом каждое подразделение, прибывающее на линию соприкосновения, везёт с собой штатное вооружение и технику.

По его мнению, наращивание Украиной сил и средств в зоне боевых действий призвано продемонстрировать всему миру нежелание властей Украины идти по мирному пути урегулирования конфликта.

Напомним, что ранее сообщалось о переброске Киевом в район конфликта на Донбассе 20 иностранных наёмников.

Отметим также, что 18 октября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила в своём отчёте большое количество тяжёлого вооружения и техники, размещённой на подконтрольной Украине территории ЛНР. В частности, было отмечено наличие танков Т-64 и Т-72, противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм и другого вооружения.