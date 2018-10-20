Гонконг, Китай, 20 октября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Мост Гонконг-Чжухай-Макао, соединяющий восточные и западные стороны дельты реки Чжуцзян, полностью готов к открытию, сообщает China Daily.

Siyuwj Мост. Китай

Мост Гонконг-Чжухай-Макао представляет собой систему из серии мостов и подводного тоннеля длиной 6,7 км, которая соединяет города Гонконг, Чжухай и Макао. Строительство моста, общая протяженность которого составляет 55 км, было начато в декабре 2009 года.

Китайское издание сообщает, что торжественная церемония открытия моста назначена на 23 октября. В этот же день мост будет открыт для движения транспорта.

Общая стоимость проекта составила около $17,3 млрд. Затраты были распределены между городами, которые будут соединены мостом, в соответствии с ожидаемой экономической выгодной для каждого из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Италии был открыт самый высокий подвесной мост в Европе. Мост, получивший название «Мост в небо», проходит над долиной Валь Тартано, соединяя вершины двух гор высотой 1034 метра.