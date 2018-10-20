Казань, 20 октября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Казани столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 20 октября, на Горьковском шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, который не убедился в надежности маневра и допустил столкновение с автобусом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: ДТП на Урале: четверо погибли

А также: Украинская юмористическая актриса погибла в ДТП под Киевом