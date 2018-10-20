Амстердам, 20 октября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Ассоциации футбола Бельгии и Нидерландов намерены объединить свои национальные футбольные чемпионаты, сообщает 20 октября inews.co.uk.

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По информации портала, одна из главных целей такого объединения — попадание объединенного чемпионата в топ-5 чемпионатов Европы.

В настоящее время руководители клубов высшего голландского футбольного дивизиона обсуждает меры, которые будут развивать голландский турнир и объединенная лига Бенилюкса — это один из вариантов такого развития. В случае если клуба удастся договориться в следующем году начнутся переговоры с ассоциацией футбола Бельгии.

В будущем объединенном чемпионате планируется участие по 9 клубов от каждой страны, а во втором дивизионе — также клубов из Люксембурга.

При этом издание также приводит слова представителя УЕФА, который по этому поводу заявил, что: «Любая подобная идея или предложение могут обсуждаться в УЕФА только в том случае, если они будут представлены национальным ассоциациям, клубами и лигами», ввиду того что «Национальные чемпионаты — фундамент европейского футбола».

Отметим, СМИ Нидерландов сообщали о возможности слияния чемпионатов двух стран ещё в 2012 году.