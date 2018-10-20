Березники, Пермский край, 20 октября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В городе Березники неизвестные уничтожили арт-объект, попавший в российскую Книгу рекордов, сообщает 20 октября Накануне.Ru.

Bitch Cakes Вандализм

Гигантская солонка высотой около пяти метров простояла лишь четыре дня, после чего вандалы сломали ее нижнюю часть, что привело к высыпанию силикагеля, имитирующего соль.

Смысл арт-объекта был в его связи с историей Прикамья, главным богатством которого была соль.

Напомним, это не первое нападение вандалов на культурные объекты в Пермском крае. Так, 11 октября в Перми человек, известный под кличкой Sad Face, испортил известный арт-объект «Счастье не за горами», заменив первое слово в конструкции на слово «Смерть».