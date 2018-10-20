Афины , 20 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. С поздравлениями к своему македонскому коллеге Зорану Заеву обратился через твиттер греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

Prince Roy Македония

«Поздравляю моего друга Зорана Заева! Это голосование — большой шаг к нашему общему успеху. Очень важный шаг к мирному и процветающему будущему для наших народов!»

Напомним, парламент Македонии одобрил изменения конституции по договору с Грецией о переименовании своей страны. «За» проголосовали 80 депутатов, «против» — 39. Ранее правительство Македонии выдвинуло ультиматум парламенту: Заев пригрозил назначит досрочные выборы в случае, если парламент не примет поправки, необходимые для переименования. До того, 30 сентября, в Македонии прошел референдум о смене названия, который был признан нелегитимным из-за отсутствия нужного числа избирателей: явку сорвали бойкотирующие переименование.