Москва, 20 октября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Двое мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ на Лубянской площади в Москве задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает 20 октября Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Сообщается, что двое мужчин 1986 и 1981 года рождения обкидали яйцами здание ФСБ в пятницу, 19 октября. Инцидент произошёл около 22 часов. Оба задержаных утверждают, что в настоящее время нигде не работают.

По факту произошедшего проводится проверка.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения на здание ФСБ. Так, 13 октября группа молодых людей забросала дверь в приёмную ФСБ яйцами и кинула в неё файербол. Нарушителей задержали, ими оказались гражданин Казахстана и подросток.

В марте этого года здание ФСБ пытался поджечь 66-летний мужчина из Астрахани. Он заявил, что сделал это в знак протеста, но от дальнейших комментариев отказался. В отношении него был составлен протокол по статье об административном правонарушении.

Ещё ранее, в ноябре 2015 года, художник-акционист Павел Павленский предпринял попытку поджечь дверь здания ФСБ. Павленский был признан судом виновным в повреждении объекта культурного наследия и приговорён к штрафу.