Москва, 20 октября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Тренеры и игроки московского футбольного клуба «Спартак» почтили память погибших в давке в 1982 году болельщиков команды, сообщает 20 октября пресс-служба «Спартака».

Chivista Памятник погибшим футболистам

По сообщению пресс-службы, генеральный директор команды Сергей Родионов, вице-президент Наиль Измайлов, главный тренер клуба Массимо Каррера, а также футболисты команды, среди которых был полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков, возложили цветы к памятнику жертвам трагедий на стадионах мира. Памятник установлен рядом со стадионом «Лужники».

«Завтра «красно-белые» выйдут на матч премьер-лиги против «Арсенала» в траурных повязках, болельщики на трибунах развернут баннеры, посвященные погибшим в «Лужниках» и на других аренах. Перед началом встречи пройдет минута молчания», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, 20 октября 1982 года после окончания матча 1/16 Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» у выхода со стадиона «Лужники» произошла давка, в которой 66 человек погибло и ещё десятки пострадали.