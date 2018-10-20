Якутск, 20 октября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Российский боксер Андрей Замковой, являющийся бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года, в шестой раз стал чемпионом России по боксу в категории до 69 кг на первенстве России, проходящем в Якутске, сообщает 20 октября Матч ТВ.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Боксёр

В финальном поединке Замковой победил Харитона Агрбу, вынужденному закончить бой досрочно по причине рассечения.

Бронзовые награды турнира в этой же весовой категории получили Шабхас Махмудов и Вадим Мусаев.

Звание чемпиона России в весовой категории до 75 кг выиграл Глеб Бакши, который оказался сильнее в поединке с Владимиром Мирончиковым со счетом 5:0. Бронзовыми призерами здесь стали Максим Коптяков и Владислав Савостьянов.

Отметим, чемпиона России проводится в Якутске с 13 по 20 октября и сегодня проходят финальные его поединки.