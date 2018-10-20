Киев, 20 октября, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Предметы с символикой времён СССР пытался перевезти через украинско-польскую границу гражданин Украины, сообщает 20 октября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Бланк паспорта СССР

Сообщается, что гражданин Украины 1972 года рождения пытался незаконно вывезти предметы с советской символикой через пограничный пункт пропуска «Краковец». Коробки с предметами были обнаружены в автомобиле пытавшегося пересечь границу гражданина.

Во время проверки были обнаружены бланки документов, ордена и медали с символикой времён СССР. Среди обнаруженных документов — около 900 бланков паспортов, а также бланки документов по присвоению почётных званий.

Пограничные службы проинформировали об инциденте Национальную полицию Украины, сотрудники которой изъяли все вышеуказанные предметы.

Решение о квалификации действий гражданина Украины, а также относительно предметов, которые он пытался вывезти из страны, будут принимать правоохранительные органы.

Напомним, что на Украине действует государственная политика декоммунизации, предполагающая запрет любой символики времён СССР, а также изменение топонимов и снос памятников советским государственным и партийным деятелям.