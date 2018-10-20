Москва, 20 октября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что обвинения властей США в адрес гражданки РФ о якобы вмешательстве в выборы — это попытка создать очередной повод для ужесточения антироссийских санкций. Слова Рябкова приводит сегодня, 20 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции», — сказал Рябков.

Он пояснил, что власти США продолжают пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами». В этой связи не вызывает удивление обвинения в адрес российской гражданки во вмешательстве в выборы как президента США 2016 года, так и предстоящие выборы в конгресс в ноябре 2018 года.

По сути Вашингтон пытается в очередной раз разыграть карту мифической «руки Москвы» в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минюст США предъявил российской гражданке из Санкт-Петербурга обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года и вмешательстве в готовящиеся промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.