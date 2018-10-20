Дарем, США, 20 октября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Ученые из Университета Дьюка (США) предложили способ выявления переливания крови у спортсменов. Об этом сообщает новостной портал университета.

Переливание крови

Кровяным допингом называется переливание спортсменам перед соревнованиями собственной крови, которая забирается ранее. Эта процедура приводит к повышению уровня гемоглобина и увеличивает скорость поступления кислорода к мышечной ткани.

Международный олимпийский комитет запретил эту процедуру в 1987 году, однако у спортивных чиновников возникают сложности с контролированием выполнения запрета. Существующие методы зачастую не позволяют установить использование кровяного допинга с достаточно высокой точностью.

Команда из Университета Дьюка разработала новую методику выявления использования кровяного допинга. Эксперименты показали, что при самопереливании крови существенно повышается уровень содержания молекулы микроРНК miR-720. Ученые пришли к выводу, что miR-720 может использоваться в качестве биомаркера для выявления использования кровяного допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства как соответствующего мировому антидопинговому кодексу.