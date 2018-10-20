Дейр-эз-Зор, Сирия, 20 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. 62 человека погибли, ещё десятки пострадали при авиаударах международной коалиции во главе с США, сообщило 20 октября новостное агенство SANA.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

По информации агенства, авиаудары были нанесены коалицией по населённым пунктам ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор. Дата авиаудара агенством не уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось о авиаударе военной коалиции по мирным жителям в ас-Сусе. В России призвали провести международное расследование по данному факту и, в случае подтверждения, привлечь к ответственности всех виновных.

Кроме того, по данным российских военных из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, отряды террористов смогли восстановить контроль над территорией, протяжённостью около 20 километров вдоль берега реки Евфрат. Произошло это в результате полного бездействия военной коалиции во главе с США в Сирии.