Лондон, 20 октября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Эксперты зафиксировали снижение темпов годового роста доступности интернета до 6% в 2017 году. Об этом сообщает The Guardian.

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Организация Web Foundation представила изданию отчет, подготовленный на основании данных ООН. Исследование показало, что скорость распространения интернет-технологий в мире начала снижаться с 2015 года.

Эксперты Web Foundation сообщили, что в 2007 году количество людей, имеющих доступ к мировой сети, увеличивалось на 19% в год. В 2017 году рост составил менее 6%. Эти данные опровергли прогноз, который эксперты ООН представили в 2014 году.

В 2014 году эксперты считали, что распространенность интернета будет расти со скоростью около 11%, что приведет к тому, что к 2017 году более половины людей во всем мире окажутся охваченными интернет-технологиями. Снижение темпов роста интернета заставило экспертов скорректировать прогноз, перенеся дату охвата половины населения Земли мировой сетью на май 2019 года.

Отметим, что эксперты ООН считают человека «вовлеченным в мировую сеть», если он выходит в интернет с любого устройства хотя бы один раз в три месяца.