Екатеринбург, 20 октября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В Свердловской области ДТП унесло жизни четверых человек. Ещё один госпитализирован, сообщил журналистам пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Kaatjem Авария

Трагедия произошла рано утром на трассе Екатеринбург — Серов. Столкнулись машины Mitsubishi Lancer и «Лада Гранта». Погибли водитель и два пассажира иномарки, также позднее скончался водитель «Лады». За жизнь пассажира борются медики.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, 24-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Его стаж вождения составлял три года. Водитель «Лады» был опытнее — стаж составлял десять лет.