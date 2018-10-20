Вашингтон, 20 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Боб Бунер подверг жесткой критике российского капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обвинив его в излишней жестокости в одном из эпизодов матча «Флориды» против «Вашингтона». Он рассказал об этом 20 октября в интервью после матча, сообщает портал russianmachineneverbreaks.com.

459arw.afrc.af.mil Александр Овечкин

По мнению Бунера, удар Овечкина в столкновении с Марком Пысиком во втором периоде матча пришелся на голову, а это слишком высоко. Несмотря на то, что НХЛ борется с такого рода приемами, на тот раз судьи не дали даже штрафные две минуты, отметил Боб Бунер.

«Но я не виню их, может, они не обратили внимание. Но это случилось, и такое нужно рассматривать отдельно», — заявил главный наставник «Флориды».

За запрещенный силовой прием Александру Овечкину может грозить дисквалификация.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, матч между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» проходил в Вашингтоне и закончился победой по буллитам «Флориды».