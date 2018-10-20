Москва, 20 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Росгвардия предлагает ужесточить правила хранения оружия гражданами. Ведомство подготовило соответствующие поправки к действующим Правилам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории России. Проект постановления опубликован сегодня, 20 октября, на портале проектов нормативно-правовых актов.

Охотничье ружье

Согласно предложениям Росгвардии, если гражданин берет свое оружие с собой в поездку более чем на трое суток, то он в течение трех рабочих дней должен сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения. По замыслу гвардейцев, такие меры должны помочь улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

Также в этом проекте содержатся положения, которые разрешают гражданам перевозить оружие воздушным транспортом без соответствующего разрешения Росгвардии при соблюдении всех требований авиаперевозчика.

Напомним, после трагедии в Керчи, когда 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял и подорвал своих сокурсников, а затем покончил жизнь самоубийством, в обществе вновь актуализировалась дискуссия о праве граждан на оружие.

Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди (Крым) и депутат Государственной думы Анатолий Выборный предложили ужесточить правила выдачи и хранения оружия. Кроме того, они предлагают повысить минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия.