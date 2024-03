Москва, 20 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Первые игры кубка ФКС Москвы по дисциплине DOtA 2 начались в субботу, 20 октября. По результатам соревнования из победителей будет сформирована киберспортивная команда, представляющая Москву, сообщает пресс-служба ФКС российской столицы.

Кубок продлится до 24 ноября и будет включать в себя соревнования по 9 киберспортивным дисциплинам.

«Кубок ФКС Москвы станет подходящей площадкой для роста талантов. Во-первых, стать участником может любой желающий, а значит новичок сможет попробовать себя в борьбе с более мастеровитым соперником. Во-вторых, по итогам турнира будет создана команда Москвы. Возможность стать ее частью есть у любого участника Кубка ФКС вне зависимости от его статуса и достижений. Кубок ФКС Москвы ляжет в основу целой системы LAN-соревнований, которые будут регулярно проводиться на территории столичного региона», — отметил президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы пройдёт с 20 октября по 24 ноября. Соревнования будут вестись по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Кубок пройдёт в крупных киберспортивных клубах Москвы: F5, Colizeum и Cyberspace. Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.