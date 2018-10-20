Нью-Дели, 20 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Китайская компания Lenovo планирует удесятерить производство мобильных устройств к концу 2019 года, заявил вице-президент компании Эдвард Чанг. Об этом сообщает The Economic Times.

Maurizio Pesce Смартфон Lenovo

Эдвард Чанг сообщил, что в настоящее время компания выпускает 100 тысяч устройств в месяц на предприятии в Индии. Чанг отметил, что рост спроса на индийском рынке побудил Lenovo к наращиванию производства смартфонов. Компания планирует резко увеличить производственные мощности и выйти на уровень выпуска до 1 млн смартфонов к концу 2019 года.

Вице-президент компании уточнил, что речь идет именно об устройствах Lenovo, а не о смартфонах бренда Motorolla, который также принадлежит компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Motorolla повторно вышла на индийский рынок смартфонов, заключив соглашение с компанией Fkipkart, занимающейся электронной коммерцией. В последнем квартале 2017 года на долю Motorolla пришлось 5,6% продаж на рынке мобильных устройств в Индии.