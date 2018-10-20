Политика

Тема перехода власти от Василия Стародубцева к Вячеславу Дудке и формирование новой администрации стали центральными темами рубрики в этот период.

Все тульские издания, освещавшие церемонии ухода В. Стародубцева и вступления в должность В. Дудки соответственно, единодушно отмечали, что первый ушел цивилизованно, с почетом, второго цитировали, что он "хочет посвятить всего себя народу; что воспринимает прессу как лекарство для власти; что будет работать конструктивно со всеми партиями, но ни в какую из них пока вступать не собирается". Александр Савенков в "Тульском молодом коммунаре" (№57 от 04.05.05) в материале "Пост сдал" пишет: "Проводы экс-губернатора прошли спокойно и организованно. Доклад уходящего в отставку первого и пока последнего всенародно избранного губернатора Тульской области был недолгим, его основной смысл состоял из трех постулатов, каждый из которых соответствовал реальности. Восемь лет назад В. Стародубцев принял в руки регион, находившийся на грани развала и всенародного бунта. За эти годы он вывел его из списка самых проблемных субъектов Федерации (место в рейтинге за 1998 год - в седьмом десятке) в число относительно благополучных областей (сейчас мы "кочуем" между вторым и третьим десятком). Следующий губернатор получает в руки отработанные и достаточно эффективные рычаги управления регионом".

Наконец, уходящий лидер области вправе называть себя государственником, так как всегда ставил общие интересы выше личных. Во всяком случае, работал он, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. То же издание в том же номере устами Елены Шулеповой в отчете с церемонии "инаугурации" "Пост принял" отметило, что практически каждый выступающий счел своим долгом сообщить: новый губернатор пришел "не на пустое место", и отдать должное экс-губернатору В. Стародубцеву. Георгий Полтавченко, вручая новому губернатору позолоченную статуэтку двуглавого орла, подчеркнул, что у В. Дудки есть практически все для успешной работы.

"Почти вся губернаторская рать" - так называется материал Елены Шулеповой в №58 "Молодого коммунара" от 06.05.05. Журналистка анализирует новый состав областной администрации, сформированный губернатором В. Дудкой. Новая губернаторская команда на три четверти состоит из людей, работавших в свое время в администрации первого тульского губернатора Н. Севрюгина, - утверждает Е. Шулепова. Один из ключевых постов в новой администрации - должность первого зама, руководителя аппарата досталась Татьяне Постернак. Старожилы "белого дома" с ее приходом на эту должность связывают глобальные перестановки в аппарате. Возвратился в губернаторские заместители Анатолий Артемьев. Теперь он единственный, кто занимал руководящие посты в исполнительной власти при всех режимах, начиная с советских времен. Замом по ЖКХ, дорожному хозяйству и строительству стал Владимир Савощенко, возглавлявший строительно-монтажный поезд №174 Тульского отделения Московской железной дороги. Как человеку, работавшему в достаточно стабильной отрасли, удастся поставить на рельсы бардачную коммуналку - скоро увидим. Собственно, формирование губернаторской команды - первый тест, дающий ответ на вопрос, насколько новый тульский губернатор самостоятелен в своих решениях. Пока большинство назначенцев - люди из окружения Сергея Харитонова. Это своего рода гарантия полной подконтрольности Кремлю. Но у губернатора, выбранного на эту должность президентом, пожалуй, и не может быть иных чаяний. Так что определенная степень свободы в выборе соратников у Дудки, несомненно, есть. Опора на креатуры Харитонова говорит скорее о том, что новый губернатор пришел без своей команды с минимальным "набором" соратников. Впрочем, все контракты с заместителями подписаны всего на полгода, и спустя шесть месяцев в команде могут появиться новые люди, - прогнозирует журналистка.

"Родина пенсионеров" - под таким заголовком в "Новотульском металлурге" (№ 21 от 26.04.05) политобозреватель Олеся Степанова пишет о том, как партия "Родина" и Партия пенсионеров внезапно публично объяснились друг другу в любви и подписали даже договор о сотрудничестве. Можно предположить, что возбудило партийцев не весеннее обострение, а выборы мэра и депутатов городской Думы, которые состоятся через полгода. Стороны договорились согласованно действовать в Думе, вырабатывать совместные позиции при разработке законопроектов, не голосовать за решения, ухудшающие положение туляков, сдерживать рост тарифов ЖКХ, согласовывать свои действия при выдвижении кандидатов на выборах.

По российским неписаным законам, там, где собрались двое, неминуемо появится третий. На троих все как-то привычнее раскладывается и делится. Подписанты договора накануне знаменательного события обратились к коммунистам с предложением руки и сердца. Но пока тройственный союз не состоялся. Как говорит секретарь Тульского отделения КПРФ Юрий Афонин, коммунисты не против дружбы, но они не могут вот так быстро на нее решиться. Надо чтобы ее пленум одобрил. Но мало кто сомневается в его решении. Коммунистическая фракция нуждается в поддержке. Ее представителей в той же областной Думе недостаточно для того, чтобы влиять на принимаемые решения, чтобы "единороссы" носы несильно высоко задирали от собственной крутизны и вседозволенности. Хотя Тимаков на всякий случай сделал реверанс и в их сторону: "С "Единой Россией" мы готовы сотрудничать в тех вопросах, где у нас есть взаимопонимание. Но она как партия власти вынуждена поддерживать антинародные правительственные решения", - цитирует лидера думских родинцев О. Степанова.

В центре серьезного политическо-жилищно-коммунального скандала оказался первый зампред облдумы, руководитель фракции "Родина" и движения "Засечный рубеж" Владимир Тимаков. Причем основной информационный залп по лидеру тульских национал-патриотов пришелся на 28 апреля. В этот день сразу несколько региональных изданий обрушились на политика с градом критики. "Бунт одного облдепа" - так "Новотульский металлург" (№ 22 от 28.04.05) охарактеризовал организованный В. Тимаковым городской Совет домовых комитетов и его призыв к отказу от оплаты жилья до проверки этим общественным органом обоснованности повышения тарифов. "Провокация" - под таким заголовком в том же номере издания член фракции "Единая Россия" в облдуме Сергей Кожевников в своем интервью дает негативную оценку призывам В. Тимакова к тулякам не платить за жилье. Эта акция "Засечного рубежа" и его лидера мне напоминает провокацию, учиненную попом Гапоном в 1905 году, когда он вдохновил людей на поход к царю с петицией, а результатом всего стало, как известно, Кровавое воскресенье.

Безусловно, мы с вами живем в другие времена, но где гарантия, что последствия не будут столь же удручающими... - пугает читателей депутат С. Кожевников. Со страниц "Тульских известий" (№108 - 112) и "Молодого коммунара" (№55) его дружно осудили коллеги - без малого половина депутатов облдумы, среди них - представители фракций и групп "Глас народа", КПРФ, "За социальную справедливость", "Единая Россия", СПС. Отказались осудить В. Тимакова думцы от "Тульского края", партии Пенсионеров и, конечно, самой "Родины". Против призыва родинцев к акции гражданского неповиновения в "Тульских известиях" выступил и глава Ленинского района области Михаил Иванцов, в свое время поддержанный на выборах командой В. Тимакова. Руководитель муниципалитета весьма прозрачно намекнул, что новая инициатива лидера думских родинцев похожа на старт его предвыборной кампании за пост мэра Тулы.

"Хочу быть мэром" - развивает тему в "Новотульском металлурге" (№ 22 от 28.04.05) Олеся Степанова. Она пишет: едва отгремели политические баталии по поводу отмены выборов губернатора и его назначения президентом, едва депутаты областной Думы утвердили кандидатуру В. Дудки на этот пост, как менее маститые местные политики занялись подготовкой к выборам мэра. Дудка на первой встрече с облдепами странно как-то ответил на вопрос одного из законотворцев: "Как вы относитесь к назначению мэров?" Он сказал: "Я еще не определился с этим вопросом. Буду советоваться с Сергеем Казаковым, с Георгием Полтавченко". После этого в белодомовских кабинетах обсуждалось два варианта: или Дудка еще не знает, что мэр по закону пока только выбирается, или, наоборот, знает слишком много, а значит, в кабинете Путина, где побывал новый губернатор, мог вставать этот вопрос. Тут уж угадать, как президент на него ответит, нетрудно. Скорее всего, в перспективе мэров станут назначать. Мэрскую должность уже облюбовал председатель городской Думы Олег Самылин. Следом за ним с мэрскими амбициями поспешает его заместитель Александр Луговской. Депутаты областной Думы тоже спят и видят себя мэрами. В частности, первый заместитель думского председателя В. Тимаков. В последнее время он активно мелькает практически на всех телевизионных каналах, с которыми Дума либо уже заключила, либо находится в процессе подписания договоров о сотрудничестве. Еще один претендент из думцев на управление городом - Владислав Бабин. Ему думская молва приписывает мощную поддержку в Москве в лице главы Торгово-промышленной палаты России Евгения Примакова и президента Российского Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского.

"Солидарны лишь весной?" - задается в "Тульских известиях" (№ 116 от 04.05.05) в одноименном заголовке журналист Борис Терехов. Он пишет о том, что май в этом году начался сразу с двух знаменательных дат - Пасхи и праздника Весны и Труда. Но если в православных церквях праздничный процесс проходил по заранее известному, веками апробированному сценарию, то ответственные за организацию первомайских торжеств малость растерялись от совпадения праздничных дат.

А в растерянности своей не придумали ничего лучшего, чем отменить традиционную первомайскую демонстрацию солидарности трудящихся, ограничившись лишь проведением митинга протеста против надвигающейся реформы ЖКХ. Впрочем, ни пришедшие на митинг туляки, ни прогулявшие его ничего не потеряли, как ничего и не приобрели. Разница лишь в том, что одни подышали с утра первомайским воздухом на главной городской площади, а другие нет. Одних поздравил с Пасхой председатель Тульской федерации профсоюзов Игорь Каенков с трибуны, а других - сосед с балкона. И при взгляде на то, как сладко христосуются на трибуне два депутата областной Думы - от "Единой России" и КПРФ, подумалось: вот так бы и всегда, а не только в День международной солидарности трудящихся.

"Чиновники поумнеют, но не скоро" - под таким заголовком в "Молодом коммунаре" (№ 57 от 04.05.05) журналист Вагиф Кочетков пишет о реформе местного самоуправления. В Тульской области осенью должны появиться 179 новых муниципальных образований со своими парламентами, мэрами, бюрократическим аппаратом.

Для чего понадобилось создавать столько дополнительных вакансий для "слуг народа", тайна великая есть. Впрочем, к областным властям тут претензий никаких - реформа была инициирована федеральным центром, и столоначальникам в регионах остается лишь взять под козырек. Вот наши чиновники, ответственные за муниципальные новации, в поте лица и пытаются разработать соответствующие законопроекты. Происходит это чуть ли не в авральном режиме. Между тем времени на недлительную "шлифовку" реформаторских законопроектов осталось совсем немного. Уже 30 октября должны пройти муниципальные выборы во всех 179 административных образованиях. Один из законопроектов предполагает установить дополнительные требования к кандидатам на должность главы администрации муниципалитета, назначаемому по контракту. Судя по содержащимся в законопроекте условиям, уже к 2006 году наши городские и поселковые власти должны заметно поумнеть. В администрации Тульской области считают, что соискатель должности главы местного самоуправления должен иметь высшее профессиональное образование. Обратите внимание на слово "профессиональное". Если рассуждать логично, все 179 муниципальных руководителей обязаны закончить вузы, готовящие государственных служащих. Наверняка такого количества специалистов на местах нет и в помине. Придется приглашать "варягов" либо использовать эти должности для "почетной ссылки" проштрафившихся чиновников более высокого ранга. Тульские университеты сравнительно недавно начали готовить специалистов в области государственного и муниципального управления. Претендент на "мэрскую" должность обязан иметь двухлетний опыт работы в органах государственной власти. А общий стаж профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, кредита должен равняться пяти годам. Но, скорее всего, среди них окажется мало желающих повысить интеллектуальный уровень местного самоуправления. Авторам законопроекта предложили доработать его с учетом высказанных замечаний и только после этого предлагать к обсуждению. Ясно одно: муниципальная реформа, если и продвигается вперед, то с очень большим скрипом, - констатирует журналист.

"Отряд заметил потерю бойца" - это "Молодой коммунар" в № 56 от 29.04.05 в статье Е. Шулеповой характеризует очередное заседание Тульской городской Думы, на котором парламентарии должны были обсудить ликвидацию МУП "Циркон". То есть принять решение, якобы за которое накануне депутату Ю. Горбунову выдали 80 тысяч "зеленых". Депутаты, над которыми витал дух Садового переулка (где расположено областное управление ФСБ - прим. ИА REGNUM), решили перенести рассмотрение этого вопроса на неопределенный срок. Заодно не стали рассматривать и другие вопросы повестки дня, связанные с продажей муниципального имущества, конкурсом по реформированию водного и канализационного хозяйства, снижением арендной платы с "Тулатеплосетей" и освобождением от уплаты части прибыли электротранспорта. Зато все вопросы повестки дня, связанные с предоставлением в безвозмездное пользование помещений для нужд милиции, решались легко и непринужденно. Думается, если бы сейчас у гордепов что-нибудь попросили прокуратура или УФСБ, то вопрос, пожалуй, и вовсе решился бы еще до того, как был задан, - резюмирует Е. Шулепова.

Экономика

"Старые кони, портившие борозду" - так в "Тульских известиях" (№108 - 112 от 28.04.05) был озаглавлен материал Бориса Терехова о заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей, которое в последний раз провел тогдашний вице-губернатор Анатолий Воропаев. Он сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2005 года задолженность по зарплате на территории области составила 231 млн. рублей. А к 1 мая должна еще снизиться. Если учесть, что на момент создания данной комиссии величина "социального позора " превышала планку в 700 млн., то можно смело говорить, что отчетный период члены комиссии прожили не зря.

"В борьбе за спирт наступило перемирие" - пишет в "Молодом коммунаре" (№53 от 26.04.05) Е. Шулепова. Она сообщает читателям, что смена власти, похоже, дала толчок к примирению уходящего губернатора В. Стародубцева и екатеринбургской группы "Славия" в борьбе за активы ОАО "Туласпирт". Три года судебных разбирательств, связанных с банкротством ОАО "Туласлирт" и последующим выводом его имущества в дочерние предприятия, обернулись резким снижением поступления налогов от этого объединения в бюджеты и внебюджетные фонды. В 2004 году областная власть планировала, что налоговые поступления от производителей спирта в бюджет области составят около 1 млрд. рублей, однако реальные выплаты ограничились суммой 350 млн. рублей. В течение последнего месяца простаивали пять, спиртовых заводов, а оставшиеся три (Тульский ликеро-водочный, Лужковский и Плавский) работали всего на треть мощности. На "Туласпирте" объясняют такое падение производства недостатком оборотных средств. "Мы находимся в стадии подписания соглашения о социальном партнерстве с "Туласпиртом", - заявил "МК" вице-губернатор области Анатолий Воропаев. По его словам, необходимо изучить ситуацию с регистрацией имущества. Как будет развиваться "туласпиртовская" ситуация под руководством нового губернатора, никто пока точно сказать не может, - считает Е. Шулепова.

Общество

Екатерина Гарбузова в "Тульских известиях" (№106 от 26.04.05) пишет о катастрофической демографической ситуации как в области, так и в целом по стране. В своем материале "Жертвы аборта" она констатирует: за десять лет российского народа стало на девять миллионов меньше. Сегодня мы имеем один из самых высоких в мире темпов убыли населения, самую высокую смертность в Европе. Если так и дальше дело пойдет, к 2050 году на огромной территории останется всего 100 млн. россиян. Один работающий будет призван кормить двух пенсионеров, а границы некогда великой державы окажутся открытыми, поскольку защищать их будет банально некому. Сегодня медико-демографическую ситуацию в Тульской области кроме как катастрофической не назовешь. Смертность почти в три раза превышает рождаемость, мужчины живут в среднем до 56 лет, женщины - до 70. Продолжается рост инвалидизации населения, социальных, сердечно-сосудистых и психических болезней, феномен сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста феноменом уже не кажется. Темп убыли нашего населения в два раза превышает общероссийский. В 2004 году 127 младенцев по разным причинам были оставлены своими мамашами в родильных домах. Для сравнения скажем: 20 лет назад в год в роддомах оставалось не больше двух "отказников". И каждый такой случай воспринимался обществом как ЧП. Пять лет назад появились, правда слабые, проблески надежды: рождаемость стала робко расти. Но так робко, что ни в коей мере не покрывает убыли населения. Может, нам обратиться за помощью к Украине - там сейчас бум рождаемости? Все-таки это ж не китайцы, а свои, братья славяне... Пусть лучше в Сибири кукуруза растет, а не рис...

"Доктор, у меня это... У меня тоже" - так в "Молодом коммунаре" (№ 56 от 29.04.04) озаглавлен материал Татьяны Андреевой, посвященный реформе здравоохранения. В тульских поликлиниках штаты врачей сегодня укомплектованы менее чем наполовину. Хотя, может статься, много докторов скоро и не понадобится: реформа здравоохранения приведет к тому, что болеть смогут себе позволить только богатые туляки, - пишет журналистка. Обрисовывая тяжелую ситуацию в муниципальном здравоохранении, она подвергает жесткой критике перспективу реализации приказа Минздравсоцразвития РФ "О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)". Предполагается упразднить деление поликлиник на взрослые и детские, а их персонал переучить так, чтобы врачи лечили своих пациентов от рождения и до старости. Сами врачи заявляют, что наша система педиатрии складывалась годами, нигде в мире нет детских специалистов такого высокого уровня. У малышей и взрослых совершенно разная специфика, симптоматика и течение болезни. Так, когда маленький ребенок заболевает воспалением легких, у него нет кашля и температуры. Еще одна странность нового приказа заключена в смешении понятий "семейный врач" и "врач общей практики". Это совершенно разные специальности. Семейным может быть узкий специалист - окулист, невропатолог, стоматолог и т.п., наблюдающий всех членов семьи. А врач общей практики лечит все. Такие доктора, безусловно, необходимы на селе или в местах, где из-за малочисленности населения создание поликлиник нецелесообразно. В день, когда в нашем Минздравсоцразвития обсуждался спорный приказ, в лондонской "Тайме" был опубликован материал, в котором объявлялся конец практике семейного врача, не выдержавшей конкуренции с поликлиникой. Именно Англия в свое время была родиной этой идеи. В частных беседах с корреспондентом газеты медики с горечью говорили о негативных последствиях реформы. Самое страшное, по их мнению, - это развал некогда эффективной системы здравоохранения и стремление государства перевести ее на хозрасчетную основу. Велика вероятность того, что скоро качественная медицинская помощь станет доступна лишь обеспеченным людям, - считает журналистка.

То же издание в №58 от 06.05.05 в материалах журналистов Е. Шулеповой и В. Кочеткова поднимаются проблемы музея-заповедника "Куликово поле". Проблем на Куликовом поле действительно много. И решать их нужно оперативно, хотя бы потому что до 625-летия исторического события осталось мало времени. На этом фоне показателен пример другого не менее известного ратного русского поля - Бородинского. "Бородинцы" работают не только с Министерством культуры РФ. Музей агрессивно продвигает свои туристические проекты на всех уровнях власти. Уже сегодня администрация Бородинского музея ведет переговоры с подмосковными властями и Министерством культуры РФ о финансировании 200-летия Бородинского сражения, которое будет отмечаться через 7 лет. Федеральное правительство идет на траты, видя, что и местная администрация полным рублем участвует в подготовке юбилея. Куликово поле также представляет уникальный военно-исторический ландшафт. Администрация музея-заповедника разработала проект развития туристического бизнеса, предусматривающий строительство гостиницы в селе Монастырщина, благоустройство автомобильных дорог, восстановление исторического ландшафта. На все это требуется более 200 млн. рублей. Министерство культуры РФ проект поддержало. Но денег на его реализацию не хватает. Наверное, если областная администрация согласится участвовать в этом деле или привлечет частных инвесторов, решать вопросы, - пишет В. Кочетков.

В сентябре 2005 года будет отмечаться 625-летие Куликовской битвы. Предполагается, что на торжества прибудет Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Подготовка к юбилейным мероприятиям идет полным ходом, но главный символ Первого ратного поля России - колонну архитектора Александра Брюллова - гости праздника увидят в разобранном виде. Ситуацию прокомментировал директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. С 1850 года, когда памятник был торжественно открыт, не было ни одной его реставрации. Делался своего рода косметический ремонт, но никогда не проводились даже исследования памятника. Впервые тревога по поводу состояния колонны появилась в конце 80-х годов. Тогда мы начали замечать, что колонна "теряет" декоративные элементы - чугунные фрагменты различной величины периодически ссыпались вниз. Более того, стали заметны и многочисленные трещины на теле памятника. Было принято решение провести реставрацию. В. Гриценко предложил не делать из этого трагедии. Лучше позиционировать эту ситуацию с точки зрения уникальной возможности для гостей праздника увидеть колонну изнутри, то есть в разрезе. Надо примерно 40 млн. рублей. Министерство культуры выделяет 7 млн. рублей, прежний губернатор В. Стародубцев обещал 3 млн. Этих десяти миллионов хватит на то, чтобы начать работы. Очень радует, что у нас появился настоящий меценат - генеральный директор ОАО "Щекиноазот" Борис Сокол. Он покупает качественный металл для этой реставрации, что невероятно важно для нашей конструкции. Мы ему искренне благодарны. Надеемся, что в сентябре на юбилейные торжества приедут самые разные высокие гости, увидят нашу колонну в разрезе и, может, дадут денег, - заявил корреспонденту "Молодого коммунара" В. Гриценко.

"Плита для "уч. ВОВа" - под таким заголовком в том же номере того же издания вышел материал журналиста Олега Хафизова. Он пишет о том, что забота властей о ветеранах обходится все дешевле. Когда-то участники войны жили в каждом доме, в каждом подъезде нашего двора. Повоевать успели отцы многих моих ровесников, у некоторых дома висела военная форма сороковых годов и хранились трофейные сувениры из Германии. Ветеранам никто не удивлялся. Теперь не то что в доме, а во всем нашем дворе размером с небольшую деревню осталось только двое участников войны. Даже их сыновей осталось в живых не так уж много. Левая водка выкосила их чище немецкого пулемета. Местная власть вообще очень умная, и инстинкт самосохранения у нее, как и положено, сильнее инстинкта размножения и прочих безусловных рефлексов. Туляки сегодня со злым любопытством ждут квитанций за квартиру с новыми, повышенными тарифами. Но власть сообразила, что лучше их прислать после праздников, а то еще дядя Петя и дядя Саша возьмут, да и учинят 9 Мая какой-нибудь ветеранский демарш. Неудобно получится...

Деятельность силовых структур, происшествия, криминал

Беспрецедентный в Тульской области случай с задержанием по подозрению в получении 80 тысяч долларов за проведение "нужного" решения депутата Тульской городской Думы Юрия Горбунова подробно освещался всеми тульскими изданиями.

Сумма, которую Горбунов уже считал практически своей, сопоставима с инкриминированной экс-губернатору Севрюгину и вдвое превышает ту, из-за которой налоговик Реш может загреметь на 10 лет. По мнению прокуратуры, деньги должны были пойти на подкуп городских депутатов. В таком случае правоохранители явно поторопились. Подожди они еще немного, и жатва могла бы оказаться обильнее...

"Новотульский металлург" (№22 от 28.04.05) пишет: арест Ю. Горбунова может оказаться весьма неудобным для некоторых представителей тульской политической тусовки. Дважды депутат Юрий Владимирович занимается активной политической деятельностью с 1997 года, а ранее являлся одним из лидеров движения "Глас народа". За это время слишком уж многие так или иначе были связаны с депутатом-мздоимцем. И если Горбунов решит поиграть в Павлика Морозова, то в поле зрения правоохранительных органов могут оказаться и его высокопоставленные покровители, и коллеги по гордумовскому цеху. Большинство недавних коллег Горбунова сегодня не горят желанием комментировать происшествие, но все сходятся в одном: арест и последующие за ним разбирательства не оставят Юрию Владимировичу шансов на участие в осенних выборах... Эту тему в следующем, 23-м, номере издания от 30.04.05 развивает журналистка О. Степанова. Если верить думским кулуарным разговорам, то ничего хорошего гордепы в ближайшее время не дождутся: Горбунов, говорят, чистосердечно кается, не забывая рассказывать правду-матку и о других коллегах. Депутат Игорь Рогов уверен, что те самые из депутатов, которые при голосованиях постоянно мешают думцам принимать правильные решения, и поддерживают интересы совсем не простых туляков - это и есть подельники задержанного. Вот вы видели, председательствующий пытался лишить меня права голоса, а его предложение не прошло, - говорит Рогов. - Не хватило одного голоса. Этим голосом всегда и был голос Юрия Горбунова. Жаль, что трудно задержать всех взяточников. Ирина Елагина в "Молодом коммунаре" (№54 от 27.04.05) пишет: коллеги опального депутата отказываются от официальных комментариев, но в один голос говорят о "запредельности" инкриминируемой суммы. "Если бы депутатам столько платили за каждое решение, мы бы жили в отдельном поселке, в четырехэтажных коттеджах"; "в Думе бывает проплаченное голосование, но цена вопроса никогда не поднималась выше 10 тысяч долларов, а на деле платят еще меньше. 80 же тысяч "зеленых" - это уровень явно не региональный"... В 56-м номере издания от 29.04.05 журналистка продолжает тему: суд Центрального района Тулы удовлетворил ходатайство следователя областной прокуратуры об аресте подозреваемого. Кстати, на этот раз в суде, как это обычно бывает при рассмотрении VIP-дел, не прозвучало каких-либо положительных характеристик и ходатайств с места работы подозреваемого. О. Самылин накануне процедуры ареста заявил газете, что "Дума осуждает поступок Горбунова, это пятно на всю Думу, и защищать его мы не намерены. Если виноват, пусть отвечает". Из зала суда Горбунова этапировали в Тульский следственный изолятор. Как известно, в отношении Горбунова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

"Орел или решка?" - задается вопросом "Новотульский металлург" в № 21 от 26.04.05. Речь идет о завершении судебного процесса над главным налоговым инспектором Тульской области Валерием Решем, которому вменяли получение взятки в размере 40 тысяч долларов за предоставление информации, составляющей налоговую тайну. Ныне уголовный процесс над Валерием Решем вступил в завершающую стадию: подсудимому дозволили молвить последнее слово.

Немногословному Решу понадобилось полчаса на то, чтобы поблагодарить коллег и родственников за оказанное доверие, понимание и поддержку, а также в очередной раз назвать провокацией приписываемую ему сделку. По его словам, идея провокации родилась в Москве, а исполнители - московские предприниматели Петренко и Кожура - сотрудники спецслужб.

Явно взволнованный Валерий Реш несколько раз обратился к суду с просьбой полностью разобраться в ситуации и вынести максимально объективный приговор, так как "предварительное следствие не пожелало объективно разобраться в деле... преследовали цель расправиться со мной. Сложилось впечатление, что существует невидимый режиссер". Фамилию режиссера ни присутствующие, ни Фемида так и не услышали. "Брать взятки - решкованно!" - скаламбурило то издание в №23 от 30.04.05. Изначально обвинение запросило для Валерия Реша 10 лет колонии строгого режима и штраф в 800 тысяч рублей. Суд согласился с тем, что Реш торговал налоговыми тайнами, но, после недолгого размышления, сократил срок до 7 лет, а сумму штрафа - до ста пятидесяти тысяч. Решение вступит в силу через 10 дней. Приговор стал неожиданностью для всех - родственники подсудимого, адвокаты и сам Реш рассчитывали на оправдательный приговор. В этой связи защита подсудимого намерена обжаловать решение суда в кассационном порядке.

"Отравители" - это в "Молодом коммунаре" (№ 58 от 06.05.05) журналист Владимир Шапошников пишет о том, как летом прошлого года в Центральном парке Тулы молодые люди знакомились с девушками, подмешивали им в питье сильнодействующие лекарства, после чего грабили и насиловали... Отравителей активно искала милиция. Со слов потерпевших были составлены фотороботы, в парке усилили патрулирование. Благодаря новому злодеянию, у сотрудников Советского РОВД появилась зацепка. Правда, тот самый парень, который узнал сослуживца, помнил его лишь в лицо, не знал ни имени, ни фамилии. Тогда оперативники отправились в войсковую часть в Подмосковье, где служил свидетель, изучили десятки личных дел срочников и нашли того, кто подходил по приметам - рядового Сергея Сакова из Киреевска. Через несколько дней Сергей и несколько его приятелей были задержаны. Парни не признавались, валили все друг на друга. Мол, я ничего в сок не подливал, никаких преступлений не совершал. Просто гулял по парку с ребятами, с кем-то познакомился, но был пьян, ничего не помню, ничего не знаю. Но потерпевшие опознали своих обидчиков. Первая из жертв увидела их фотографии в газете и только тогда призналась, что была изнасилована. До этого говорила, что ее просто опоили. Доказать вину отравителей было непросто. Однако несколько человек из их компании согласились сотрудничать со следствием. Александра Шендакова обвинили в грабеже и изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, еще четыре аналогичных эпизода вменили Сергею Сакову. Суд Советского района Тулы приговорил Шендакова к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сакову дали 11 лет.