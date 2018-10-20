Москва, 20 октября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Росгвардия предлагает обязать граждан Российской Федерации уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Соответствующий проект опубликован сегодня, 20 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Тайник с оружием

Согласно предложению Росгвардии, в отношении граждан России и иностранных граждан устанавливается обязанность уведомлять территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего им оружия более 3 суток в таких местах в течение трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места.

Данная мера, по замыслу Росгвардии, должна обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

При этом в проект включены положения, которые позволяют перевозить оружие (транспортирование которого осуществляется без разрешений) воздушным транспортом на основании уставных документов авиаперевозчика. Никакого специального разрешения для этого от Росгвардии получать не нужно.