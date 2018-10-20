Вашингтон, 20 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Лунный метеорит весом более пяти килограммов продан на аукционе в США, сообщил 19 октября аукционный дом RR Auction в своём аккаунте в Twitter.

Rrauction.com Метеорит «Лунный паззл»

Метеорит под порядковым номером NWA 11 789 получил название «Лунный паззл» из-за того, что состоит из шести кусков, соединяющихся в одно целое как кусочки головоломки. Общий вес метеорита составляет 5,5 килограммов.

Конечная цена метеорита составила 612 тысяч долларов.

Метеорит «Лунный пазл» был найден в 2017 году в отдалённом районе Мавритании на северо-западе Африки. Учёные установили, чтонебесный гость представляет собой фрагмент лунной поверхности, отколовшийся от спутника Земли в результате попадания в него другого метеорита много лет назад.

Ранее сообщалось о падении метеориота на крышу жилого дома в Японии. Взраст найденных на месте падения осколков небесного тела составил около 4,5 миллиардов лет.