Остин, США, 20 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Пилота команды «Формула-1» Себастьяна Феттеля оштрафуют на три позиции на гран-при этапа чемпионата «Формула-1» в США, сообщает 20 октября Autosport.

Morio Себастьян Феттель

По данным издания, такие штрафные санкции будут применены к немецкому пилоту за то, что он превысил скорость во время действия на трассе красных флагов после вылета с трассы во время первой практики Шарля Леклера.

Феттель недостаточно снизил скорость и не уложился в минимальное допустимое время прохождения отрезка трассы.

Отметим, в настоящий момент Себастьян Феттель отстает от лидера чемпионата в личном зачете — Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес», на 67 очков. На Гран-при США немецкому пилоту нужно проиграть лидеру меньше 8 очков, чтобы сохранить хотя бы какие-то шансы на звание чемпиона.