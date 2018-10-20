Лондон, 20 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Девочек, увлекающихся компьютерными играми, можно заинтересовать изучением технических дисциплин. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Computers in Human Behavior.

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Группа исследователей под руководством доктора Анесы Хосейн из Университета Суррея (Великобритания) изучила связь между увлечением подростками компьютерными играми и выбором профессии. Исследование показало, что подавляющее большинство девочек, увлекающихся компьютерными играми, выбрало технические специальности при поступлении в высшие учебные заведения.

Исследователи отметили, что молодые люди, увлекающиеся компьютерными играми, выбирали как технические, так и гуманитарные специальности.

Результаты исследования позволили доктору Хосейн сделать вывод о естественном интересе к точным наукам у девочек-геймеров. Поэтому авторы исследования порекомендовали учителям и родителям девочек, увлекающихся компьютерными играми, поощрять их в изучении точных наук и поступлении в технические вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения включала игровое расстройство и компьютерную зависимость в каталог заболеваний в раздел зависимости от азартных игр.