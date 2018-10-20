Оттава, 20 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Сборная команда России вышла в полуфинал чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, обыграв в четвертьфинале турецкую сборную. Об этом 20 октября сообщает Sport 24.

Chase N Сборная России по кёрлингу

Игра проходила в канадском городе Келоуна и закончилась со счетом 11:2 в пользу российской команды.

В составе смешанной российской сборной по керлингу выступали Даниил Горячев, Александр Еремин, Анастасия Москалева и Мария Комарова.

Соперником сборной России по полуфиналу станет победители встречи Германия-Испания.

Отметим, ранее в рамках группового этапа сборная России по керлингу выиграла в семи матчах из восьми, ступив только Финляндии и победив у Австралии, Бразилии, Дании, Ирландии, Нидерландов, США, и Швейцарии.