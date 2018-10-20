Даллас, США, 20 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» уступил команде «Миннесота Уайлд» в домашнем противостоянии в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 октября Матч ТВ.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

Матч проходил на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Первые два периода встречи закончились с нулевым результатом и развязку принес только третий. На 41-й минуте хозяева вышли вперед после шайбы Джейсона Спецца, однако на этом «Даллас» и остановился. Однако гостей данное обстоятельство не смутило и на 50-й минуте Мэтт Дамба сравнял счет, а затем Райан Сутер и Зак Паризе на 53-й и 60-й минутах соответственно ещё дважды поразили ворота «Далласа». Итоговый счет 3:1 в пользу гостей.

Для хозяев это третье поражение подряд в мачте регулярного чемпионата НХЛ, для Миннесоты» это третья победа в семи пошедших играх Лиги.

Отметим, российские хоккеисты «Далласа» нападающий Александр Радулов и голкипер Антон Худобин ни принимали участия в игре.