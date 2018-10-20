Львов, Украина, 20 октября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. С железнодорожного вокзала украинского города Львова эвакуированы более 800 человек из-за сообщения о минировании. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба украинской национальной полиции.

(сс) monicore Аварийный выход

Сегодня утром в полицию поступила информация о том, что главный железнодорожный вокзал Львова заминирован. На место были отправлены эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и наряды полиции.

Из здания вокзала эвакуировали около 800 человек. После этого правоохранительные органы тщательно обследовали здание вокзала. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По данному факту может быть возбуждено уголовное дело.