Калгари, Канада, 20 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Команда «Нэшвилл Предаторз» выиграла во встрече с хоккеистами клуба «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлила этим свою серию побед до четырех, сообщает 20 октября Матч ТВ.

(сс) Don McPeak Вратарь команды «Нэшвилл Предаторз»

Игра проходила в Калгари на ледовой арене «Скотиабанк». Хозяевам трижды в течении игры удавалось сравнять счет, причем последний раз на 43-й минуте встречи, когда счет стал 3:3. Однако затем гости дважды поразили ворота хозяев и сделали это преимущество для «Калгари» недосягаемым. Итоговый счет 5:3 в пользу «Нэшвилл Предаторз».

У хозяев голы забили Элиас Линдхольм (19-я минута), Мэттью Ткачук (33-я, в большинстве) и Сэм Беннетт (43-я). В составе победителей отметились шайбами Райан Джохансен (1-я), Крэйг Смит (25-я), Кевин Фиала (35-я, в большинстве), Зак Риналдо (47-я) и Филип Форсберг (60-я, в большинстве).

Отметим, для хоккеистов «Калгари» это третье поражение в семи играх регулярного чемпионата НХЛ.