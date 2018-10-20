Амритсар, Индия, 20 октября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Государственный траур объявлен 20 октября в индийском штате Пенджаб в связи с гибелью около 60 человек в результате наезда поезда на толпу людей, сообщает новостной портал NDTV.

(сс) Devanath Свечи

В Индии будут закрыты все учебные и муниципальные учереждения, отменены праздничные мероприятия.

На место происшествия, в город Амритсар, прибыл губернатор штата Пенджаб Сингх Бадноре. По его словам, сейчас проводится расследование причин и обстоятельств инцидента, будет установлена степень вины всех причастных к произошедшему, все виновные понесут наказание. Всем пострадавшим будет обеспечена надлежащая медицинская помощь.

Также сообщается, что правительство штата Пенджаб прилагает все усилия по оказанию помощи пострадавшим, а правительство Индии распорядилось о назначении пострадавшим и семьям погибших денежной компенсации.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели более, чем 60 человек во время праздника Дашахра на северо-западе Индии, около города Амритсар. Поезд врезался в толпу из более чем 700 человек, наблюдавших за ходом празднований. Наезд произошёл поздно вечером. Предполагается, что люди могли не услышать приближающийся поезд из-за взрыва петерд, которыми сопровождалось мероприятие. Всего в результате инцидента погибло более 60 человек, около 70 госпитализировано.