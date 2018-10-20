Кабул, 20 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Афганистане сегодня, 20 октября, проходят выборы в нижнюю палату парламента республики (Волуси Джирга).

Gemini.info.usaid.gov В парламенте Афганистана

Пять тысяч избирательных участков открылись в 7:00 утра по местному времени (5:30 по московскому времени). При этом около 2,5 тыс. избирательных участков останутся закрытыми из соображений безопасности.

За депутатские мандаты в Волуси Джирге борятся более 2,5 тыс. кандидатов. При этом только 205 кандидатов представляют 26 политических партий Афганистана, а все прочие зарегистрированы как независимые.

Выборы пройдут только в 32 из 34 провинций Афганистана. В провинции Кандагар выборы отложены на неделю из-за нападения террористов на офис губернатора. В провинции Газни выборы пройдут весной 2019 года.

Для поддержания порядка во время выборов будут задействованы свыше 50 тыс. сотрудников афганских сил безопасности.

Предварительные результаты выборов будут оглашены в начале ноября. Официальные результаты появятся только 20 декабря.