Нью-Йорк, США, 20 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Издание Bloomberg должно опровергнуть статью о компьютерных чипах-шпионах китайского производства, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в комментарии BuzzFeed News.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Речь идет о статье, опубликованной в Bloomberg 4 октября. В ней авторы заявили, что в компьютерных платах, собираемых на китайских заводах, устанавливаются аппаратные закладки, позволяющие получить несанкционированный удаленный доступ к устройствам. В Bloomberg предположили, что установка шпионских чипов проводится при участии спецслужб КНР.

Американская Apple была названа среди компаний, в которые могли попасть платы с чипами-шпионами. В пресс-службе Apple сразу отреагировали на публикацию и сообщили, что в компании не обнаруживали никаких вредоносных чипов.

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил раннее сообщение пресс-службы и призвал Bloomberg опровергнуть недостоверную публикацию.

Тим Кук сообщил, что в Apple было проведено тщательное расследование, не выявившее ни одного случая использования подозрительного оборудования.

«Мы перевернули компанию вверх дном… В их истории нет ни слова правды об Apple», — подчеркнул Тим Кук.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация в Bloomberg привела к падению акций крупнейших IT-компаний Китая. На следующий день после публикации стоимость акций Lenovo Group Ltd снизилась на 18%, ZTE Corp — на 11%.