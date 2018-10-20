Нью-Дели, 20 октября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. На адрес электронной почты Полиции Нью-Дели пришло короткое письмо, в котором сообщалось о намерении террористической группы совершить покушение на премьер-министра Индии Нарендру Моди. По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», это письмо стало вторым таким посланием за последний месяц.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Полиции неизвестен ни действительный адресант, ни автор письма.

Ранее, 19 сентября Полиция Дели получила первое краткое письмо с угрозами о готовящемся покушении на премьера страны. Согласно письмам, группа террористов, подготовленная Пакистанской межведомственной разведкой, отправилась в Индию для подготовки нападения. Убийство главы правительства Индии должно произойти во время парламентских выборов 2019 года.

Представители служб безопасности премьера никак не прокомментировали ситуацию, однако сообщили об усилении мер безопасности Нарендры Моди.