Найроби, 20 октября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Кенийским парламентариям не удалось принять законопроект, направленный на пересмотр конституции, с целью изменения даты всеобщих выборов в стране. В парламенте обсуждался вопрос переноса выборов с августа на декабрь.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

По информации новостного агентства VOA Swahili, законопроект не удалось принять в связи с недостаточным количеством голосов депутатов.

Предложение было выдвинуто представителями оппозиционных партий ФордомКеньей и КрисомУамалвой.

После подсчета всех голосов, спикер объявил результаты. Лишь 187 депутата проголосовало «за», в то время как для продолжения рассмотрения законопроекта необходимо 233 голоса.

Спикер национального парламента ДжастинМтури, выступая на заседании парламента, отметил, что данный законопроект не получил достаточного голосов, вследствие чего не был принят.

Данная инициатива последовала не только от политиков, но и от простых кенийцев, поскольку выборы часто мешают учебному процессу в местных школах, а что еще важнее всеобщие выборы президента постоянно нарушают проведение школьных выпускных государственных экзаменов.