Сингапур, 20 октября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Индонезия не будет отменять сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на антироссийские санкции США, рассказал 20 октября журналистам глава минобороны Индонезии Риамизард Риачуду на полях совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Vitaly V. Kuzmin Су-35С

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — заявил Риамизард Риачуду в ответ на вопрос о возможности прекращения договоренностей на поставку российских истребителей из-за санкций США в отношении России.

Кроме этого, глава военного ведомства Индонезии отметил, что Индонезия ждет скорейших поставок Су-35, которые начнутся сразу после согласования последних координационных вопросов между несколькими индонезийскими ведомствами.

Отметим, контракт на поставку Россией Индонезии истребителей Су-35 был подписан в феврале текущего года. Его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Поставки должны идти в течение двух лет, и первый самолет Индонезия должна была получить в октябре. Однако, как сообщалось в СМИ, отправка российских истребителей Джакарте была отложена из-за давления, оказываемого на Сингапур о стороны США.