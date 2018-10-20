Кампала, 20 октября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Музыкант и оппозиционер БобиУайн обвиняет полицию Уганды в срыве своего запланированного концерта. Полиция в свою очередь заявляет, что решение об отмене проведения концерта Боби Уайна, который, как ожидалось, должен был состоятся на стадионе Наамболе 20 октября, было принято, поскольку подготовительные работы на стадионе еще не были завершены.

DalimaWiltord Боби Уайн

Тем не менее, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, Боби Уайна утверждает, что правительство боится влияния, которое он имеет на молодежь, так как в последнее время политик начал пользоваться популярностью среди молодого населения, поэтому власти всяческими мерами пытаются сорвать проведение мероприятия.

Боби Уайн, чье настоящее имя РобертКьягуланьи, был обвинен в государственной измене после случая нападения на делегацию президента Уганды ЙовериМусевени во время его избирательной кампании в одном из угандийских городов.

Сам Боби Уайн на запланированном концерте надеялся презентовать свой новый альбом «Kyarenga».