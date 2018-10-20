Ивановская область, 19 мая, 2008, 16:34 — ИА Регнум. 19 мая ивановский губернатор Михаил Мень , глава Иванова Александр Фомин , исполняющий обязанности главы городского округа Кохма Андрей Мельников и глава Ивановского муниципального района Юрий Шилов подписали соглашение о развитии инженерной инфраструктуры водоснабжения Иванова и Кохмы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Как пояснил Михаил Мень, соглашение повысит надежность водоснабжения потребителей Иванова и обеспечит в необходимом объеме качественное водоснабжение Кохмы. В перспективе водоснабжение будет улучшено и в других населенных пунктах Ивановского района. Ивановский губернатор особо отметил, что инициатива подписания документа принадлежит администрации Кохмы. "На сегодняшний день стало ясно, что в реализации подписанного соглашения заинтересованы все уровни власти", - подчеркнул Михаил Мень.

По словам исполняющего обязанности главы Кохмы Андрея Мельникова, ее жители почувствуют качественные изменения водоснабжения уже в ближайшее время. "Первый водовод будет пущен в начале июня. Это станет принципиально новым этапом в водоснабжении города. Сейчас, как мы знаем, вода в некоторых домах не доходит до верхних этажей", - пояснил Андрей Мельников. В рамках реализации соглашения планируется строительство объектов по увеличению мощности Строкинского водозаборного узла города Иваново и водовода ТЭЦ-3 Кохма-Иваново. Общий объем финансирования проекта составит 160 млн рублей. Реализация проекта завершится в 2012-2013 г. г.