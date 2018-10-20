Токио, 20 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. КНР планирует смягчить свои ограничения на импорт японских продуктов, введенный после ядерного кризиса на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Предполагается, что это связано с потеплением в двусторонних отношениях.

nile Суши

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже ранее просил председателя КНР Си Цзиньпина снять ограничения на ввоз японских продуктов из тех префектур, которые находятся в районе предполагаемой радиоактивной зоны. По словам премьера, все продукты прошли все необходимые лабораторные проверки и являются безопасности с научной точки зрения.

Сейчас Китай официально проинформировал Японию, что уже активно ведет дискуссии о снятии эмбарго. Будет также создана группа экспертов, о которой шла речь еще в ходе майской встречи Абэ и премьер-министра КНР Ли Кэцяна.