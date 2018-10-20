Токио, 20 октября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. 26 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Китай с официальным визитом. В ходе визита Абэ планирует попросить премьер-министра Китайской Народной Республики Ли Кэцяна «одолжить» больших панд, так как они «не только растапливают сердца, но и способствуют потеплению в дипломатических отношениях».

(сс) C Colourin Панда

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Китай уже согласился на подобный запрос. После встречи будет заключено соглашение о количестве панд и период, на который их можно будет «одолжить» для японских зоопарков. «Если Китай позитивно отреагировал на то, чтобы позаимствовать панд, то это означает, что КНР при председателе Си Цзиньпине действительно хочет наладить отношения с Японией», — заявил официальный представитель правительства.